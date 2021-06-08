Şener Özbayraklı, Başakşehir'le görüşüyor

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Başakşehir ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren oyunculardan Şener Özbayraklı’nın, sarı-kırmızılı kulüpte kalması olası gözükmüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yeni kontrat teklifi alamayan Özbayraklı, kulüp arayışına girdi.

BAŞAKŞEHİR’LE GÖRÜŞÜYOR

Deneyimli oyuncu için İstanbul temsilcisi Başakşehir, devreye girmişti. Oyuncunun menajeri ile Başakşehir temsilcileri arasındaki göörüşmeler devam ediyor.

İki tarafın da anlaşması durumunda transfer gerçekleşecek. Şener için birkaç Anadolu kulübü de devrede.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla bu sezon kupa ve lig maçlarında toplam 14 maça çıkarken, 2 asistlik bir performans gösterdi.