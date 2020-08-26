Şener Özbayraklı, Kasımpaşa'ya transfer oluyor

Şener Özbayraklı, Kasımpaşa'ya transfer oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Şener Özbayraklı'ya Kasımpaşa talip oldu. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Kralspor.com/Özel Haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Babel, Belhanda ve Jimmy Durmaz'ın ardından Şener Özbayraklı'nın da takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.

KASIMPAŞA TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak sarı-kırmızılı takıma imza atan ancak beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki sağ bekin yeni durağı Kasımpaşa olabilir.

İstanbul ekibinin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili Galatasaray ile pazarlık masasına oturduğu belirtildi.

Fatih Öztürk transferinde Paşa'ya herhangi bir ücret ödemeyen Cimbom'un, maaş yükünden kurtulmak için oyuncuyu bedavaya gönderebileceği konuşuluyor.