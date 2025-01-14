Şenol Güneş, Eren Elmalı'yı fırçaladı: Parayı getir, nereye gidersen git

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Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen milli futbolcu Eren Elmalı, Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in tepkisini çekti.

Güneş, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bir kulübün Eren'e teklif yapıp kafasını karıştırması doğru değil." diyerek rahatsızlığını dile getirmişti.

GÜNEŞ'TEN SERT ÇIKIŞ

Sözcü'nün haberine göre; Şenol Güneş, soyunma odasında Eren Elmalı'ya tepki göstererek "Kimle görüşüyorsan görüşebilirsin ama kulübün istediği peşin 4 milyon euroyu getir. Sonra nereye gitmek istiyorsan git." ifadelerini kullandı.

Bu durum, bordo-mavili camiada tansiyonu yükseltirken, Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyette Eren Elmalı'nın etkili performansı dikkat çekti.

TRANSFER MASASI KURULUYOR

Galatasaray ve Trabzonspor yöneticilerinin, çarşamba günü Eren Elmalı transferi için bir araya gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, 4 milyon euro peşin ödeme talep ederken, Galatasaray'ın 3.5 milyon euro önerdiği belirtildi.

Eğer taraflar anlaşma sağlarsa transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.