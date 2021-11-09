Şenol Güneş, Fenerbahçe ile görüşecek iddiasına yanıt verdi

Adı Fenerbahçe'yle anılan Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da alınan kötü sonuçlar Şenol Güneş ile yolların ayrılmasına neden olmuştu.

Son günlerde Pereira'nın Fenerbahçe'deki kötü performansı, Fenerbahçe'yi hoca arayışına itti. İddia edilen isimlerden biri ise Şenol Güneş'ti.

Konuyla ilgili deneyimli teknik adam, Gazete Kuzey'e açıklamalarda bulundu.

Güneş açıklamalarında, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum.





"HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM"

Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok.

Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"HOCA GERÇEKTEN ÇOK YORULDU"

Şenol Güneş’e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var ve dinleniyor." dedi.

Hayrettin Hacısalihoğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV’lerde hemen Şenol Hoca'nın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı." dedi.