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    Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu

    Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü Emre Belözoğlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 15:44
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    Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı.

    Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

    ŞENOL GÜNEŞ’İN YARDIMCISI OLDU

    Ntv Spor’un haberine göre; yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

    Türkiye Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

    Şenol Güneş in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu #1

    FENERBAHÇE'DE HOCALIK YAPTI

    Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'la yollar ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu getirilmişti.

    Belözoğlu'yla takım, çıkış yakalasa da şampiyonluğa uzanamamış ve ligi üçüncü tamamlamıştı.

    Yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan sarı-lacivertliler takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi.

    Şenol Güneş in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu #2

    Şenol Güneş in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu #3

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