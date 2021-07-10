Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü Emre Belözoğlu oldu.

Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı.

Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN YARDIMCISI OLDU

Ntv Spor’un haberine göre; yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

Türkiye Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

FENERBAHÇE'DE HOCALIK YAPTI

Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'la yollar ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu getirilmişti.

Belözoğlu'yla takım, çıkış yakalasa da şampiyonluğa uzanamamış ve ligi üçüncü tamamlamıştı.

Yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan sarı-lacivertliler takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi.