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- Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu
Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu
- Haber Merkezi
- 10.07.2021 - 15:41
- Güncelleme : 10.07.2021 - 15:44
Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım’da teknik heyet değişikliği yaşandı.
Ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.
ŞENOL GÜNEŞ’İN YARDIMCISI OLDU
Ntv Spor’un haberine göre; yapılan görüşmenin ardından Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.
Türkiye Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
FENERBAHÇE'DE HOCALIK YAPTI
Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut'la yollar ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu getirilmişti.
Belözoğlu'yla takım, çıkış yakalasa da şampiyonluğa uzanamamış ve ligi üçüncü tamamlamıştı.
Yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan sarı-lacivertliler takımın başına Vitor Pereira'yı getirdi.