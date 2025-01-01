Serdal Adalı'dan Al-Musrati'nin gidişine ret

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Göreve başlar başlamaz önünde Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten Al-Musrati için gönderilen teklifi bulan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istediği ve hocanın kararına göre Libyalı oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzu ettiği kaydedildi.

TEKLİF YETERSİZ

Bunun dışında Adalı'nın bu teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların artırılmasını istediği belirtildi. 1 milyon euro kiralamanın yanı sıra 7 milyon euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon euro bonusu içeren öneri, siyah-beyazlıların tecrübeli isme ödediği rakamın altında kalıyor. Beşiktaş, 12 milyon euro vererek transfer ettiği Musrati'den zarar etmek istemiyor.

Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Braga'dan transfer edilen Al-Musrati, siyah-beyazlılarda çıktığı 32 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.