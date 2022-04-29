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    Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

    Önümüzdeki yıl uygulanacak yerli kuralını da hesaba katan Fenerbahçe, Serdar Aziz'i elinde tutmak için hamlesini yaptı ve taraflar karşılıklı anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 09:57
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    Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe'de yerli futbolcuların gözdesi olan Serdar Aziz ile yapılan görüşmeler nihayet sonuçlandı.

    Tecrübeli stoperin menajeri Haluk Canatar'la son bir görüşme yapan sarı-lacivertliler 2+1 yıllık mutabakatta karar kıldı.

    Son dönemde yakaladığı formla Attila Szalai gibi bir savunmacıyı kesen Serdar Aziz, yerli kuralından dolayı da büyük bir avantaja sahip.

    Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı #1

    Son 9 maçta ilk 11 oynadı

    Son 9 maçta da ilk 11'de yer alan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi oldu.

    Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Serdar Aziz takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

    Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı #2


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