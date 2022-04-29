Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

Önümüzdeki yıl uygulanacak yerli kuralını da hesaba katan Fenerbahçe, Serdar Aziz'i elinde tutmak için hamlesini yaptı ve taraflar karşılıklı anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de yerli futbolcuların gözdesi olan Serdar Aziz ile yapılan görüşmeler nihayet sonuçlandı.

Tecrübeli stoperin menajeri Haluk Canatar'la son bir görüşme yapan sarı-lacivertliler 2+1 yıllık mutabakatta karar kıldı.

Son dönemde yakaladığı formla Attila Szalai gibi bir savunmacıyı kesen Serdar Aziz, yerli kuralından dolayı da büyük bir avantaja sahip.

Son 9 maçta ilk 11 oynadı

Son 9 maçta da ilk 11'de yer alan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi oldu.

Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Serdar Aziz takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.