Petrol
101.68
-0.47%
Euro
15.81
-0.15%
Dolar
14.79
0.15%
Altın
905.23
0.37%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.185
4.97%
BTXN Coin
20.60
2.79%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Serdar Aziz, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren Serdar Aziz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Aziz, Fenerbahçe'den haber bekliyor

    Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren Serdar Aziz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Fenerbahçe, geçen ay genç yıldızlarıyla sözleşme uzatmıştı. Ali Koç, kontratı bitecek olan Berke Özer ile yolları ayıracaklarını açıklamıştı. Mukavelesi sona erecek isimlerden biri de Serdar Aziz. Tecrübeli savunmacı çok iyi bir sezon geçiriyor.

    3 yıllık sözleşme imzalayacak

    Yeniden Milli Takım'a davet edilen Serdar, yönetimle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı.

    Başarılı stoper, işi resmiyete dökmek için kendisine yapılacak çağrıyı bekliyor. Serdar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    Serdar Aziz, Fenerbahçe den haber bekliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
    3. Sayfa

    Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Burcu Özberk Bali'ye gitti
    Magazin

    Burcu Özberk Bali'ye gitti

    Görüş Bildir