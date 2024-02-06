Serdar Aziz'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı

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Kış transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.
Sports Digitale'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wasl SC, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu.
Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in, "Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum." diyerek, sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı.
15 maça çıktı
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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