Serdar Aziz'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası forma şansı bulma ihtimali düşen Serdar Aziz'e, Al-Wasl SC talip oldu.

ensonhaber.com

Kış transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

Sports Digitale'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wasl SC, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu.

Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in, "Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum." diyerek, sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı.

15 maça çıktı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.