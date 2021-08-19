Serdar Aziz'in menajeri: Serdar Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in menajeri, transfer dedikodularına yanıt verdi.

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'in ismi Beşiktaş ile anılıyordu.

Tecrübeli futbolcunun menajeri, Haber Global'e transfer açıklamalarında bulundu.

"Serdar Aziz için bazı teklifler oldu." diyen menajer Haluk Canatar, "Bu doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda." dedi.

3.5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Bursaspor'dan 4.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz, Fatih Terim'in kadro dışı bırakması sonucu sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atmıştı. Sarı-lacivertli forma altında 64 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki stoper; 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.