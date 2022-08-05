Serdar Dursun, Bundesliga'ya gitmek istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Serdar Dursun, Jesus'un "Forvet alacağız" sözleri üzerine gemileri yaktı. Deneyimli isim, Bundesliga takımlarından Union Berlin'le görüşecek.

Fenerbahçe'nin golcü isimlerinden Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 32 maçta 15 gol 3 asist yapmasına rağmen bu sezon Jesus'un ilk 11 planları arasında yer almıyor.

Slovacko maçının sonunda Jesus'un "Bir forvet daha alacağız." sözünü tekrarlaması üzerine bir hayli üzülen Serdar Dursun'un menajerine "Bundesliga'dan gelen teklifleri değerlendirelim." talimatı verdiği öğrenildi.

Yakın çevresine yakınan Dursun'un, "Adım Dursunaldo olsaydı ilk 11'de oynardım." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Union Berlin de istiyor

Fenerbahçe-Slovacko maçına sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.