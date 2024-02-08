Serdar Dursun, Fenerbahçe için Karagümrük'ü bekliyor

ensonhaber.com
Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattına da yöneldi.
Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yerli bir hücum oyuncusu almak istediklerini söylemişti.
Serdar Dursun ısrarla isteniyor
Umut Nayir'in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe, eski oyuncusu Serdar Dursun'u ısrarla istiyor.
Karagümrük bekleniyor
Serdar, sarı-lacivertliler'in teklifini kabul etti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük'ün anlaşmasını bekliyor.
25 maçta 6 gol
32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış