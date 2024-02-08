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Serdar Dursun, Fenerbahçe için Karagümrük'ü bekliyor

Serdar Dursun, Fenerbahçe için Karagümrük'ü bekliyor Umut Nayir'in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe, eski oyuncusu Serdar Dursun'u ısrarla istiyor.