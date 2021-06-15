Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma imzalandı.

Fenerbahçe, uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-laciverli ekip oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Serdar Dursun Fenerbahçe'de İZLE







"ÇUBUKLU FORMAMIZLA ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU YILLAR DİLERİZ"

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!" ifadeleri kullanıldı.

EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş tarafından Euro 2020 kadrosuna alınmaması tartışma yaratan Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde Milli Takım için konuşmuştu.

29 yaşındaki golcü, "Benim bir futbolcu olarak elimden gelen çalışmak ve sahada kendimi göstermektir. Bu konuda karar hocamızındır ve kendisine saygı duyuyorum. Daha fazla çalışıp Milli Takım forması giymek istiyorum. En büyük hayalim Ay-Yıldızlı formayı terletmek" ifadelerini kullandı.

36 MAÇTA 29 GOL

Bundesliga 2'de geçen sezon 27 kez fileleri sarsan Serdar Dursun, Avrupa liglerinde gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun bu sezon Darmstadt forması altında 36 maçta 29 gol 8a asistlik bir performans gösterdi.