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    Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

    Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

    Sarı-lacivertilerde ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe eğer istediği bonservis rakamı verilirse transfere onay verecek.
    • 29.07.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 14:07
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    Fenerbahçe’de yıllardır süren golcü sorunu, Dinamo Kiev maçında yine kendini gösterdi.

    Her iki maçta da girilen uygun pozisyonlar değerlendirelemedi. Ukrayna takımına atılan tek gol ise Fenerbahçeli defans oyuncusu Attila Szalai'den geldi.

    Berisha ve Samatta ile yollar ayrılacak

    Jorge Jesus, yeni sezonda Merghim Berisha ile Mbwana Samatta'yı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Bu iki futbolcu kendilerine takım arıyor.

    Serdar Dursun Fenerbahçe den ayrılmak istiyor #1

    King ve Pedro geldi

    Sarı-lacivertliler, bu sezon forvet bölgesini bonservisi elinde bulunan Joshua King ve Cagliari'den Joao Pedro ile güçlendirdi. King, Kiev maçlarına ilk 11'de çıkarken, listeye yazılamayan Pedro ise Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden seyretti.

    Serdar Dursun Fenerbahçe den ayrılmak istiyor #2

    Valencia'nın kalmasını istedi

    Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia'nın elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak Jesus, Kolombiyalı futbolcunun hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi.

    Serdar Dursun Fenerbahçe den ayrılmak istiyor #3

    Serdar Dursun rahatsız

    İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

    Sarı-lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor.

    Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı.

    Jesus, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor.

    Serdar Dursun Fenerbahçe den ayrılmak istiyor #4


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