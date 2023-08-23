Serdar Dursun karar veremiyor! 3 ülkeden teklif var Milli futbolcu Serdar Dursun, Türkiye başta olmak üzere Almanya ve Polonya'dan teklifler aldı. 31 yaşındaki santrfor kararını vermek için acele etmiyor.

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Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Serdar Dursun kendisine gelen tekliflere bir türlü olumlu yanıt vermiyor.

Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir ve Joshua King'in ardından beşinci santrfor durumuna düşen milli futbolcuya Almanya, Polonya ve Süper Lig'den talipler var.

"Kararımı veremiyorum"

Fatih Karagümrük ve Konyaspor'dan da teklif alan Dursun, yakın çevresine "Kararımı bir türlü veremiyorum." ifadelerini kullandı.

En doğru teklifi kabul etmeyi amaçlayan 31 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinden de kesinti yapmak istemediği bu yüzden de Fenerbahçe'den kazandığına denk bir ücret beklediği kaydedildi.

Deneyimli golcünün yeni takımı merakla bekleniyor...