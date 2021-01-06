Serdar Dursun: Menajerim Beşiktaş ve Trabzon'la görüşüyor

Almanya 2. lig ekibi Darmstadt 98'de forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun, Türkiye'den aldığı teklifleri açıkladı.

Daha önce ülkemizde Şanlıurfaspor, Eskişehirspor, Denizlispor ve Karagümrük gibi takımlarda forma giyen, 2016 yılında ise Almanya'ya geri dönen Serdar Dursun, yeniden Türkiye'ye gelebiir.

Almanya 2. lig ekibi Darmstadt 98'de oynayan golcü oyuncu, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

Dursun, sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen kulübünün kendisini bırakmak istemediğini belirterek 1,5 - 2 milyon euro arası bir bonservisi olduğunu söyledi.

Serdar Dursun'un beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"MENAJERİM BEŞİKTAŞ VE TRABZON'LA GÖRÜŞÜYOR"

"Kulübe resmi teklif gelmedi. Menajerim Türkiye'den kulüplerle konuşuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ile de görüşüyor. Kulübüm bonservis bedeli belirledi 1,5 - 2 milyon civarı. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor olmasına rağmen kulübüm beni bırakmayı düşünmüyor. Kalan 20 maçta da oynamamı istiyorlar, öncelikleri beni satarak para kazanmak değil."