İHA

ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün, Fenerbahçe’den kadroya kattığı 31 yaşındaki santrfor oyuncusu Serdar Dursun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taraftarın karşısında çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten golcü futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Selamünaleyküm Karagümrük, Serdar Dursun semte geldi. Yeni gelmedim, geri geldim. Tekrar kırmızı-siyahlı forma için mücadele edeceğim. Fatih Karagümrük formasıyla taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım.

Serdar Dursun: Selamünaleyküm Karagümrük

Karagümrük'le 70 maça çıktı

Serdar Dursun, 2014-2016 yılları arasında kırmızı-siyahlı formayı giymişti. 31 yaşındaki futbolcu, o dönemde toplam 70 resmi karşılaşmaya çıkarken, 19 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Serdar Dursun: Selamünaleyküm Karagümrük