Serdar Dursun'a PAOK ve Darmstadt talip oldu PAOK ve Darmstadt, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda teknik direktör Jorge Jesus'un çok fazla kullanmadığı Serdar Dursun'a iki talip birden çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunanistan'dan PAOK ve Almanya'dan Darmstadt'ın milli futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. İki kulübün, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başladığı kaydedildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki santrafor, 4 gol atıp, 5 de asist yaptı. Serdar Dursun'un kariyeri 19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı. Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi. 2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.