Serdar Dursun'un bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'a Schalke 04 talip olurken sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki santrfor için 5 milyon euro talep edecek.

Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte kadrodaki yerini kaybeden Serdar Dursun için Alman kulübü Schalke 04'ün ilgisi devam ediyor.

Tayyip Talha'nın transferi için takas olarak Adana Demirspor'a gitmeyi reddeden Milli futbolcu, Avrupa'da oynamak istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Fenerbahçe 5 milyon euro istiyor

Menajeri aracılığıyla Schalke 04 ile temas kuran sarı-lacivertli golcünün, devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

Mavi-beyazlı takımın Serdar Dursun'a teklifte bulunacağı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin ise 5 milyon euro gibi bir bonservis isteyeceği de gelen haberler arasında.

37 maçta 15 gol atmıştı

Başarılı oyuncu, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 37 maçta 15 gol 4 asist kaydetmişti.

Bu yıl ise pek fazla forma şansı bulmayan oyuncu, 11 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.