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    Serdar Saatçı, kiralık gönderilecek

    Serdar Saatçı, kiralık gönderilecek

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael, genç oyuncu Serdar Saatçı'nın kiralık olarak gitmesi gerektiğini yönetime bildirdi.
    • 25.05.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:08
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    Beşiktaş'ı, Avrupa kupalarında yer almayacağı önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluğa taşımayı hedefleyen teknik direktör Valerien Ismael, kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor.

    Birçok futbolcunun takımdan gitmesini isteyen tecrübeli hoca, Serdar Saatçı içinse tartışılacak bir karara imza attı.

    Serdar Saatçı, kiralık gönderilecek #1

    Tecrübe kazanması için kiralık yollanacak

    Milliyet'in haberine göre; şimdiden Avrupa takımlarının transfer listesine giren genç savunmacının kiralık gönderilip tecrübe kazanmasını isteyen Ismael'in, tecrübeli stoperlerle yola devam etmek istediği kaydedildi.

    Şampiyonluk için çok kaliteli bir stoper isteyen Fransız hocanın, tecrübesiz olan Serdar'ı yeni sezonda düşünmediği için böyle bir karar aldığı vurgulandı.

    Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 19 yaşında olmasına rağmen soğukkanlı yapısıyla dikkat çekmişti.

    Serdar Saatçı, kiralık gönderilecek #2


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