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    Sergen Yalçın: Başkanımız Ghezzal için son hamlesini yapacak

    Sergen Yalçın: Başkanımız Ghezzal için son hamlesini yapacak

    Sergen Yalçın, Cezayirli oyuncu Ghezzal ile yeniden anlaşmak için Beşiktaş’ın tüm imkanlarını zorladığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 14:36
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi.

    Ghezzal’in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

    “Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ghezzal’in Faslı menajeri ile yaptığı toplantıda kulübün tüm şartlarını zorladı. Ancak menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim.

    Ghezzal’in Beşiktaş’ta geçen yıl başarılı oynamasında ve pozisyon oluşturmasında emeğimiz büyük. Ghezzal bizim sistemimize kısa sürede uyum sağladı.

    Sergen Yalçın: Başkanımız Ghezzal için son hamlesini yapacak #1

    “BAŞKANIMIZ GHEZZAL İÇİN SON HAMLESİNİ YAPACAK”

    Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak.

    Beşiktaş için menajerinin karakteri önemli. Beşiktaş olarak alternatif oyuncu arayışlarımız var. Başkan bu konuda çalışmalarını bayrama rağmen sürdürüyor.

    Hürriyet’in haberine göre Sergen Yalçın, “Stoper takviyesi yapılacağına da dikkat çeken Sergen Yalçın, 2 hafta içinde boş olan mevkilere takviye yapılacağını vurguladı.” İfadelerini kullandı.

    Sergen Yalçın: Başkanımız Ghezzal için son hamlesini yapacak #2

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