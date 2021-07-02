Sergen Yalçın, Efecan Karaca'yı istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın transferini istedi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

EFECAN VE BEŞİKTAŞ FLÖRTÜ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden eski öğrencisi Efecan Karaca'yı istedi.

Transfer listesini yönetime sunan Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın, şartların uyması halinde takıma kazandırılmasını talep etti.

Alanyaspor'la sözleşmesi devam eden ve bonservis bedeli yüksek tutulan oyuncu için yönetim, yine de Güney ekibinden fiyat alacak.



