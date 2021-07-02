- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Sergen Yalçın, Efecan Karaca'yı istiyor
Sergen Yalçın, Efecan Karaca'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın transferini istedi.
- Haber Merkezi
- 02.07.2021 - 12:31
- Güncelleme : 02.07.2021 - 13:00
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
EFECAN VE BEŞİKTAŞ FLÖRTÜ
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden eski öğrencisi Efecan Karaca'yı istedi.
Transfer listesini yönetime sunan Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın, şartların uyması halinde takıma kazandırılmasını talep etti.
Alanyaspor'la sözleşmesi devam eden ve bonservis bedeli yüksek tutulan oyuncu için yönetim, yine de Güney ekibinden fiyat alacak.