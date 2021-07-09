Sergen Yalçın, Ghezzal'ın son hareketlerine kırıldı

Daha önce kalmasını istediği Cezayirli yıldızın son hareketlerine kırılan şampiyon teknik adam "Biz de buradan ayrıldık, yerimiz doldu. Burası Beşiktaş, herkesin yeri dolar" dedi

Rachid Ghezzal’ın bir anda çark ederek sosyal medyadan yaptığı göndermeler, onu en çok isteyen teknik direktörü Sergen Yalçın’ı üzdü.

Cezayirli yıldız yönetime başka bir takımda oynamak istemediğini belirttikten sonra sosyal medyadaki biyografisinden önce Beşiktaş yazısını kaldırmış, ardından da siyah beyazlılarda kalacağı şeklinde çıkan haberi yalanlayan bir paylaşım yapmıştı.

Bu gelişmeler üzerine siyah beyazlı yönetim, Ghezzal konusunda teknik direktör Sergen Yalçın ile bir durum değerlendirmesi yaptı.

“BENİM DE YERİM DOLDU”

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Başarılı çalıştırıcı daha önce takımda kalması yönünde çok ısrarcı olduğu Ghezzal'ın çok iyi düşünmesi gerektiğini belirterek, "Burada kalacak oyuncu gönülden oynamalı. Elbette kalmasını istiyorum ama gitmek isteyen gidebilir. Bu takımdan ben de ayrıldım, benim de yerim doldu. Çünkü burası Beşiktaş" yorumunda bulundu.

“GÖRÜŞMELERİMİZ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK”

Bunun üzerine yönetim yıldız oyuncunun menajeri ile görüştü. İstanbul'daki zirve sonrası açıklamada bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ghezzal ve menajeri ile yaptığımız görüşmeler olumlu ama Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek" dedi.