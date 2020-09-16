Sergen Yalçın: Kalinic tam benim sistemime göre

Sergen Yalçın: Kalinic tam benim sistemime göre

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Nikola Kalinic'te ısrar ettiği öğrenildi.

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’la yolların ayrılmasının ardından hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda birçok isimle temas kurmuştu.

Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis, Papiss Cisse ve Oumar Niasse gibi golcülerle yapılan temaslarda orta noktada buluşamayan yönetim, son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaştı.

32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle gerçekleştirilen yoğun pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon euroya el sıkışan Kartal, yıldız isimden gelecek müjdeyi bekliyor.

KALINIC YÖNETİMLE GÖRÜŞÜYOR

Kulübü Atletico Madrid’le 1 yıl kalan sözleşmesini fesh etmek için menajeriyle beraber girişimlerde bulunan ve Beşiktaş'a transferi önündeki tek engeli kaldırabilmek için İspanyol ekibine baskısını sürdüren Kalinic’in, bu hafta boşa çıkması bekleniyor.

Atletico Madrid’le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş’ın özel uçağıyla İspanya’dan Türkiye’ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam...

Koronavirüs pozitif olması sebebiyle Trabzonspor deplasmanına gidemeyen ve evinde tedavisini sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, yönetimle video konferans üzerinden yaptığı son toplantıda Kalinic için ısrarını tekrarladığı öğrenildi.

"TAM BENİM SİSTEMİME GÖRE"

47 yaşındaki hocanın, "Yeni sezonda büyük hedeflerimiz var. Süper Lig’de şampiyonluk istiyoruz. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Onun Beşiktaş’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Transferini gerçekleştirebilirsek bizi çok farklı yerlere taşıyabileceğine inanıyorum." dediği bildirildi.