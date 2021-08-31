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    Sergen Yalçın, Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

    Sergen Yalçın, sezon başlamadan Adem Ljajic'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuya açıklık getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 13:26
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    Sergen Yalçın, Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

    Sergen Yalçın, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili konuştu.

    "EN AZ 8 KEZ TOPLANTI YAPTIK"

    Yalçın açıklamasında Ljajic'le defalarca toplantı yaptığını ancak düzeleceğine dair en ufak umudu kalmadığı için kadro dışı kaldığını belirterek şu sözleri kullandı:

    "Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez."

    Sergen Yalçın, Ljajic i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı #1

    Sergen Yalçın, Ljajic i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı #2

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