Sergen Yalçın, Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

Sergen Yalçın, sezon başlamadan Adem Ljajic'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuya açıklık getirdi.

Sergen Yalçın, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili konuştu.

"EN AZ 8 KEZ TOPLANTI YAPTIK"

Yalçın açıklamasında Ljajic'le defalarca toplantı yaptığını ancak düzeleceğine dair en ufak umudu kalmadığı için kadro dışı kaldığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez."



