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- Sergen Yalçın, Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı
Sergen Yalçın, Ljajic'i neden kadro dışı bıraktığını açıkladı
Sergen Yalçın, sezon başlamadan Adem Ljajic'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili konuya açıklık getirdi.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 13:26
Sergen Yalçın, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili konuştu.
"EN AZ 8 KEZ TOPLANTI YAPTIK"
Yalçın açıklamasında Ljajic'le defalarca toplantı yaptığını ancak düzeleceğine dair en ufak umudu kalmadığı için kadro dışı kaldığını belirterek şu sözleri kullandı:
"Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez."