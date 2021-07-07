Sergen Yalçın, Mertens'i istiyor

Devler Ligi’nde güçlü bir kadro isteyen Sergen Yalçın, Dries Mertens'in alınması için yönetime rapor sundu.

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Hem takımı korumak hem de takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.

“TEMASA GEÇİN”

Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın’ın, Napoli’de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11’de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.

3 FORVETLE DAHA GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti.

Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç’ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.