Sergen Yalçın, Ozan Tufan'ı istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Ozan Tufan'ın durumunu sormak için Ali Koç'la görüştüğü öğrenildi.

Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı listesine aldı.

KARAR EROL BULUT'UN

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, Koç'un Erol Bulut ile fikir alış verişi yaptıktan sonra Çebi'ye cevap vereceği belirtildi.

OZAN'IN KAFASI KARIŞIK

Edinilen bilgiye göre; Bulut tecrübeli orta saha oyuncusunu kadroda tutmak istiyor.

Ancak Mert Hakan Yandaş ve Sosa transferleriyle ilk 11'de oynama şansı azalan Ozan'ın düzenli olarak forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı ve takımdan ayrılabileceği iddia edildi.