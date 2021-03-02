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    Sergen Yalçın, Salih Uçan'ın transfer edilmesini istiyor

    Sergen Yalçın, Salih Uçan'ın transfer edilmesini istiyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan eski öğrencisi Salih Uçan'la görüştüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 10:54
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    Süper Lig'de 2. sırada yer alan (1 maçı eksik) Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

    Dorukhan Toköz'ün henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Salih Uçan'ı gündemine aldı.

    Sergen Yalçın, Salih Uçan ın transfer edilmesini istiyor #1

    GÖRÜŞME YAPTI

    Adı Galatasaray'la da anılan 27 yaşındaki futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek isteyen Yalçın'ın, eski öğrencisiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

    Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

    Bu sezon 29 maça çıkan Salih, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

    Sergen Yalçın, Salih Uçan ın transfer edilmesini istiyor #2

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