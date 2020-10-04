Sergen Yalçın: Transferi yapana sorun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

"VASAT BİR OYUN"

Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu maçı kazanma ihtimalimiz çok zordu. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Bu doğru. Birçok sebebi var bunun. Bireysel oyuncu anlamında da konuşmam gerekiyor ama oyuncuları öne atmak istemiyorum.





Maalesef oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı gibi görünmüyor. İpler çok çabuk kopma noktasına geldi. Birçok sebebi var. Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil. Oyun vasat. Kazanma arzusundan, mücadeleden uzak bir oyun. Sakatlar var, yeniler var, oyun anlayışını oturtamıyoruz. Böyle bir görüntü var. Çok erken sıkıntı yaşadık. Beklemiyorduk bu kadar erken. Şimdi 3 hafta ara var. Şimdi bilmiyorum. İyi hazırlanacağız. İyi antrenmanlar yapacağız. Bundan sonraki sürece daha iyi şekilde girmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

TRANSFERİ YAPANA SORUN

Transfer olacak mı? sorusunda siyah-beyazlı yönetimi işaret eden Sergen Yalçın, "Transferi yapanlara sorun transferi. Ben cevap vermek istemiyorum" dedi. Sergen Yalçın'ın bu sözlerini değerlendiren Önder Özen ise, "Sergen Yalçın, yönetimi hedef almayan bir açıklama yapsa daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.