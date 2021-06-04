Sergen Yalçın, yönetimden 5 transfer istedi

Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekleri için takıma üst düzey katkı sağlayacak 5 transfer yapılmasını yönetime iletti.

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, yeni sezonda da siyah-beyazlı kulüple devam etmeye hazırlanıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imza atacak olan Sergen Yalçın, daha güçlü ve geniş bir kadro istedi.

İKİ GOLCÜ TALEP ETTİ

Çifte kupayla kapattığı geçtiğimiz sezon ekonomik nedenlerden dolayı istediği genişlikte bir kadroya sahip olamayan siyah-beyazlı hoca, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekleri için takıma üst düzey katkı sağlayabilecek iki golcü talep etti.

Süper Lig’in son 10 haftasında sakatlıklar yüzünden çok sıkıntı yaşadığı için artık işini şansa bırakmak istemeyen Yalçın, Cyle Larin ile Vincent Aboubakar’ın kalması halinde bir santrforun yeterli olacağını bildirdi.

TOPLAMDA 5 TRANSFER İSTİYOR

Takıma yapılacak takviyeler konusunda yardımcılarıyla sürekli görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın, yönetimden ayrıca bir stoper, bir kanat oyuncusu ve bir de ofansif orta saha transferi bekliyor. Yalçın’ın, santrfor transferi kadar ofansif orta saha oyuncusuna da önem verdiği öğrenildi.

Geçen sezon her iki bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligi şampiyonlukla tamamlama konusunda çok zorluklar yaşadığını her fırsatta dile getiren siyah-beyazlı teknik adamın, bu kez çok kararlı olduğu kaydedildi.

Milliyet’in haberine göre; Sergen Yalçın’ın, önümüzdeki günlerde imza atacağı yeni kontrattaki maddi konuları ise arka planda tuttuğu ve önceliğini kadro yapılanmasına verdiği ifade edildi.