Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif

Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan sürpriz bir teklif geldi. Ancak Sergen Yalçın'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği ve gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Deneyimli teknik adama Arap Yarımadası’ndan bir teklif geldi.

49 yaşındaki teknik adamın, Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.

“İspanya’da takım çalıştırmak istiyorum”

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

Sergen Yalçın’ın karnesi

Sergen Yalçın, Beşiktaş'la toplamda 82 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 galibiyet. 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Öte yandan Yalçın, geçmişte Gaziantepspor, Sivasspor , Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da da görev yapmıştı.