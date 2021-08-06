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    Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira'ya özel program

    Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, pazartesi İstanbul'a gelmesi beklenen Alex Teixeira'nın bir an önce hazır olması için özel antrenman programı oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 09:34
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    Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira'ya özel program

    Transferde Beşiktaş forması giymesi için en çok çaba harcanan isimlerden biri olan Alex Teixeira artık saatleri sayıyor.

    ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

    Siyah-beyazlı teknik heyet ise Brezilyalı oyuncunun bir an önce form tutması adına özel antrenman programı hazırlıyor.

    Uzun süredir resmi maç oynamayan fakat Brezilya’da bir kulüple görüşerek idmanlara çıkan Alex Teixeira, milli maçlar nedeniyle eylül ayının başında Süper Lig’e verilecek aradan sonra yavaş yavaş takıma ısındırılacak.

    Ligin ilk üç haftasında Alex’in forma giymesinin fiziksel açıdan imkansız olduğu öğrenilirken, teknik heyet bu süreçte yıldız oyuncuyu kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine yaklaştırmaya çalışacak.

    Sergen Yalçın dan Alex Teixeira ya özel program #1

    MİLLİ ARADA KENDİNE GELECEK

    Milli arada ise Alex’i adeta kampa alacak olan teknik heyet, bu aradan sonra yetenekli futbolcuya maçlarda süre vermeye başlayacak.

    Bu zaman diliminde Salih Uçan, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson gibi isimleri orta alanda hücuma dönük kullanacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligin 10. haftasından sonra Teixeira’yı yüzde 100 seviyeye getirmeyi planlıyor.

    Sergen Yalçın dan Alex Teixeira ya özel program #2

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