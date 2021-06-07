Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine 'bir yıllık' talep

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine 'bir yıllık' talep

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimin 3 yıllık kontrat teklifine karşılık 1 sezonluk sözleşme talebinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah- beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratı sona erdi.

SÖZLEŞMENİN 1 YILLIK OLMASINI İSTEDİ

Siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.

Sergen Yalçın’ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.

TRANSFER RAPORU DA SUNULACAK

Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.

NtvSpor'un haberine göre, takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.