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    Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine 'bir yıllık' talep

    Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine 'bir yıllık' talep

    Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimin 3 yıllık kontrat teklifine karşılık 1 sezonluk sözleşme talebinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 14:08
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    Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planlıyor.

    Sezonu çifte kupa ile tamamlayan siyah- beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kontratı sona erdi.

    SÖZLEŞMENİN 1 YILLIK OLMASINI İSTEDİ

    Siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.

    Sergen Yalçın’ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor.

    Sergen Yalçın dan Beşiktaş yönetimine bir yıllık talep #1

    TRANSFER RAPORU DA SUNULACAK

    Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.

    NtvSpor'un haberine göre, takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1 yıl daha siyah-beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.

    Sergen Yalçın dan Beşiktaş yönetimine bir yıllık talep #2

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