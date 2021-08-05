Sergen Yalçın'ın tercihi Luuk De Jong

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, golcü transferi için tercihini Luuk De Jong'dan yana kullandı.

Geçen sezon çifte kupayla kapatan Beşiktaş, golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah- beyazlıların listesindeki Diego Costa ve Luuk De Jong ile görüşen yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın'dan öneri geldi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, Hollandalı golcünün alınmasını istedi.

"DE JONG'U İSTİYORUM"

Deneyimli teknik adamın, "Costa tabii ki bir yıldız ama sık sık sakatlanıyor. Ayrıca disiplin sorunu yaşadığına dair kulağıma bilgiler geldi. Bu tür oyuncularla uğraşamam yıldız olmasın, takıma katkı sağlaması önemli. Bu nedenle De jong'u istiyorum ayrıca böyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hava hakimiyeti çok iyi. Yandan gelecek ortaları kaçırmaz." dediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü ayrıca, ekonomik nedenler dolayısıyla Costa'nın transfer edilmesi halinde buna karşı çıkmayacağını söyledi. Brezilya asıllı İspanyol oyuncuyla görüşmeler sürerken Beşiktaş'ın eli, Diego Costa'nın Katar'dan beklediği ücreti alamamasıyla güçlenmişti. Brezilya takımı Atletico Mineiro ise Costa'ya 1,5 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon euro teklif etti.

DIEGO COSTA FORMA SATIŞINDAN PAY İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın görüşlerinin yanı sıra Diego Costa'nın maliyeti de rotayı Luuk de Jong'a çevrilmesinde başka bir etken oldu. Diego Costa'nın, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 3 milyon euro garanti maaş ve bonusların yanı sıra forma satışından da pay istemesi transferi zora soktu.

Geçen sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Luuk de Jong, 9 gol kaydetti.