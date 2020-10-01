Sergino Dest, Barcelona'da

Yeni sezonda yepyeni bir oluşumun içerisine giren Barcelona'da sağ bek için Ajax'ın genç yıldız adayı Sergino Dest'i kadrosuna kattı.

Yapılanma sürecine devam eden Barcelona'da sağ bek takviyesini Hollanda'dan yaptı. Barcelona, genç sağ bek Sergino Dest'i kadrosuna kattığını açıkladı.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Barça'nın 19 yaşındaki futbolcu için 21 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, Dest, sağ bek görevi için Sergi Roberto ile yarışacak.

BARCELONA AÇIKLADI

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sergino Dest'i 21 milyon euro bonservis + 4 milyon euro bonuslar karşılığında transfer etti. Amerikalı beş yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.



