Sergino Dest, PSV'ye kiralandı

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PSV yeni transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Barcelona'dan 22 yaşındaki sağ bek Sergino Dest'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Son 3 sezonu Barcelona'da geçiren Dest, Katalan ekibinde 72 kez forma giydi. Sergio Dest daha önce Ajax altyapısında forma giymişti.

"Sabırsızlanıyorum"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Sergino Dest şöyle konuştu:

PSV transferde benimle çok ilgilendi ve bundan memnun oldum. Bu takımın oyun tarzının bana uygun olduğunu düşünüyorum. Hollanda'ya daha fazla deneyimle dönüyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum.