Sergino Dest, PSV'ye kiralandı

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PSV yeni transferini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Barcelona'dan 22 yaşındaki sağ bek Sergino Dest'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.
Son 3 sezonu Barcelona'da geçiren Dest, Katalan ekibinde 72 kez forma giydi. Sergio Dest daha önce Ajax altyapısında forma giymişti.
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"Sabırsızlanıyorum"
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Sergino Dest şöyle konuştu:
PSV transferde benimle çok ilgilendi ve bundan memnun oldum. Bu takımın oyun tarzının bana uygun olduğunu düşünüyorum. Hollanda'ya daha fazla deneyimle dönüyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum.
Kariyeri boyunca 200 maçta forma giyen Sergino Dest, 11 gol ve 20 asist kaydetti.