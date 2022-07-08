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    Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor

    Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor

    Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da iş imzaya kaldı.
    • 08.07.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:07
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    Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da iş imzaya kaldı.

    Sarı-kırmızılılar, geçen sezonu Roma’da kiralık olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu konusunda istediğini aldı.

    Milano’da bulunan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Portekiz’e gitmeden işi bitirdi. Timur ve menajerler arasında süren sıkı pazarlık, sarı-kırmızılılar açısından zaferle sonuçlandı.

    Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor #1

    İlk görüşmelerde sonuç çıkmamıştı

    Bir balık restoranında başlayan görüşmelerde ilk etapta sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bölüm, Erden Timur’un otelinde devam etti. Porto ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun, 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyordu.

    Bu nedenle iki kulüp arasındaki pazarlık bu rakamla başlamıştı. Portekiz ekibi, 10 gün önce bonservis bedelini 8 milyon euroya düşürmüştü. Bunun sonrasında taraflar, önceki gün masaya 6 milyon euro ile oturdu.

    Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor #2

    12 milyon eurodan 3 milyona indirdi

    6-7 saatlik pazarlıkta zafer Galatasaray’ın oldu. Sarı-kırmızılılar, 12 milyon euro ile başlayan Porto’yu 3 milyon euro garanti paraya ikna etti. Bunun dışında bazı bonusların da bulunduğu ifade edildi.

    Sarı-kırmızılılar ile prensip anlaşmasına varan Sergio Oliviera, son anda pürüz çıkardı.

    Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor #3

    İstanbul'a geliyor

    30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın sunduğu 3+1 yıllık anlaşmayı kabul etmedi, “Porto ile 4 yıllık net kontratı bırakıyorum” diyerek 4 sezonda diretti.

    Bu nedenle pazarlık biraz daha uzarken, sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun şartlarını kabul etti. Ve Sergio, yıllık 2 milyon 750 bin euro ve bonuslar karşısında 4 yıllık anlaşmaya “Tamam” dedi.

    Oyuncu bugün özel uçakla İstanbul’da olacak.


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