Sergio Oliveira, Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da iş imzaya kaldı.

Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da iş imzaya kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonu Roma’da kiralık olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu konusunda istediğini aldı.

Milano’da bulunan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Portekiz’e gitmeden işi bitirdi. Timur ve menajerler arasında süren sıkı pazarlık, sarı-kırmızılılar açısından zaferle sonuçlandı.

İlk görüşmelerde sonuç çıkmamıştı

Bir balık restoranında başlayan görüşmelerde ilk etapta sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bölüm, Erden Timur’un otelinde devam etti. Porto ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun, 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyordu.

Bu nedenle iki kulüp arasındaki pazarlık bu rakamla başlamıştı. Portekiz ekibi, 10 gün önce bonservis bedelini 8 milyon euroya düşürmüştü. Bunun sonrasında taraflar, önceki gün masaya 6 milyon euro ile oturdu.

12 milyon eurodan 3 milyona indirdi

6-7 saatlik pazarlıkta zafer Galatasaray’ın oldu. Sarı-kırmızılılar, 12 milyon euro ile başlayan Porto’yu 3 milyon euro garanti paraya ikna etti. Bunun dışında bazı bonusların da bulunduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar ile prensip anlaşmasına varan Sergio Oliviera, son anda pürüz çıkardı.

İstanbul'a geliyor

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın sunduğu 3+1 yıllık anlaşmayı kabul etmedi, “Porto ile 4 yıllık net kontratı bırakıyorum” diyerek 4 sezonda diretti.

Bu nedenle pazarlık biraz daha uzarken, sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun şartlarını kabul etti. Ve Sergio, yıllık 2 milyon 750 bin euro ve bonuslar karşısında 4 yıllık anlaşmaya “Tamam” dedi.

Oyuncu bugün özel uçakla İstanbul’da olacak.