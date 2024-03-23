Sergio Oliveira kulüp arıyor! Ayrılık kapıda Galatasaray'da gelecek sezon planları arasında olmayan Sergio Oliveira, kulüp arayışlarına başladı.

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Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, Galatasaray ile gelecek sezon için planlanan kadroda kendisine yer olmadığını fark etmiş gibi görünüyor.

Takım içinde yaşadığı tartışmanın ardından geçici olarak kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Oliveira, şimdi yeni bir kulüp bulmak için menajerine talimat verdi.

2 gol atıp 2 asist yaptı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alan Oliveira, toplamda 995 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Gelecek sezon planlarının dışında olduğu düşünülen oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmak için kulüp arayışlarına başlamış durumda.

Geleceği netlik kazanacak

Galatasaray taraftarları, Sergio Oliveira'nın vedasıyla ilgili gelecek adımları merakla beklerken, Portekizli futbolcunun hangi kulüple anlaşacağı ise zamanla netlik kazanacak.