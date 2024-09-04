Sergio Oliveira, Olympiakos'a transfer olmak üzere Yunan basını, Olympiakos'un Galatasaray'ın orta sahası Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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Transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da vedalar yaşanmaya devam ediyor.

Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Olimpiu Morutan, Leo Dubois ve Kerem Aktürkoğlu ile yolları ayıran sarı-kırmızılı takımda, sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan ekibi Olympiakos'un devreye girdiği belirtildi.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

SDNA'da yer alan habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Haber detayında Galatasaray'a ödenecek bir bonservis rakamı verilmedi.

Galatasaray'ın, kadroda düşünmediği ve maaşından kurtulmak istediği oyuncunun sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyordu.

GALATASARAY FORMASIYLA 58 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-2023 sezonunun başında Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayı 58 kez giydi.

Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.