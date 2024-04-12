Sergio Oliveira'nın bileti kesildi: Menajeri kulüp arıyor Galatasaray, performansından memnun olmadığı Sergio Oliveira'ya kulüp bulması talimatını verdi.

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Galatasaray'ın bu sezon performansıyla beklenenin altında kalan oyuncusu Sergio Oliveira'nın gelecek sezon planları arasında yer almadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunun takım bulması halinde transfer sürecinde kolaylık sağlayacaklarını iletti.

Menajeri takım arıyor

31 yaşındaki deneyimli oyuncunun menajeri, Suudi Arabistan'dan birkaç takımın radarında olduğunu belirterek oyuncunun kariyeri için arayışlara başladı.

Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Bu durumda oyuncunun önümüzdeki dönemde yeni bir kulüple anlaşma sağlaması halinde Galatasaray'a transferinde bonservis bedeli talep edileceği öngörülüyor.