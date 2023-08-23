Sergio Ramos, Galatasaray'dan ne kadar maaş istedi? Şampiyonlar Ligi faktörü

Beşiktaş'ın da görüştüğü ancak maliyeti nedeniyle vazgeçtiği İspanyol yıldızla sarı-kırmızılı kulüp pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın ise yıldız futbolcuyla büyük bir aşama kaydettiği, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de işinin siyah-beyazlı takım kadar zor olmadığı öğrenildi.
Yıllık 15 milyon euro maaş isteyen Ramos, Devler Ligi'ne kalınması halinde bu ücrette büyük bir indirime gidecek. İspanyol stoperin bu durumda 8 milyon euro isteyeceği kaydedildi.
Galatasaray 5 milyon euro veriyor
Galatasaray cephesi ise şimdilik 5 milyon euro ve imza parası vermeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin kıran kırana geçtiği belirtilirken, Ramos'un da son bir kez Devler Ligi'nde oynamak için pazarlıkta esnek davranabileceği öğrenildi.
Kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dev takımlarda oynayan tecrübeli futbolcunun 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.