Sergio Ramos, resmen Sevilla'da İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos, eski kulübü Sevilla'ya transfer oldu.

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ensonhaber.com

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği İspanyol yıldız Sergio Ramos'un 18 yıl sonra takıma döndüğünü açıkladı.

2005 yazında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan ve sayısız başarıya imza atan Sergio Ramos, eski takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Haziran'da Paris Saint-Germain takımıyla sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde birçok takımla adı anılırken, Sevilla ile anlaşma sağladı.

Deneyimli oyuncu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünün ardından kulüp tesislerinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

"Eve dönmeyi hep arzuluyordum"

En kısa zamanda Sevilla ile antrenmanlara, yeni sezona başlamak istediğini aktaran deneyimli futbolcu, şu ifadelerini kullandı:

Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiçbir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007'de maç sırasında sahada kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti.

Maaşı belli oldu

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos, Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 1 milyon euronun biraz üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Kariyeri boyunca 778 resmi kulüp maçına çıkan Sergio Ramos, bu maçlarda 110 gol 41 asisti bulunuyor.