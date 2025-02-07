Sergio Ramos'un yeni adresi: Monterrey

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Deneyimli İspanyol stoper Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu.
Son olarak Sevilla'da forma giyen 38 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'de devam edecek.
KARİYERİ
Kariyerinde Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, Paris Saint-Germain'de 2 Ligue 1 zaferi yaşadı.
İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008-2012 Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan efsane isim, 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.
PERFORMANSI
Tecrübeli stoper kariyerinde çıktığı 797 maçta 116 gol 27 asistlik performans sergiledi.
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