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    Sergio Rico, Mallorca ile anlaştı

    Sergio Rico, Mallorca ile anlaştı

    Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İspanyol kalesi Sergio Rico, La Liga temsilcisi Mallorca'ya transfer olmak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 11:26
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    Muslera'nın yokluğunda kaleye mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da göreve gelen Domenec Torrent, Sergio Rico'yu istemişti ancak İspanyol kaleci, tercihini ülkesinden yana kullandı.

    MALLORCA İLE ANLAŞTI

    Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig'den de teklifler alan Rico'nun, Mallorca'ya gitmek istediği ve İspanyol takımıyla anlaştığı belirtildi.

    Sergio Rico, Mallorca ile anlaştı #1

    KULÜPLER HENÜZ GÖRÜŞÜYOR

    Marca'nın haberine göre; Mallorca ile PSG arasında resmi görüşmeler devam ediyor. Mallorca, 28 yaşındaki kalecinin maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederken PSG ise Rico'nun maaşının en az yarısının ödenmesini talep ediyor.

    Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

    Sergio Rico, Mallorca ile anlaştı #2


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