Sergio Rico, Mallorca ile anlaştı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İspanyol kalesi Sergio Rico, La Liga temsilcisi Mallorca'ya transfer olmak üzere.

Muslera'nın yokluğunda kaleye mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da göreve gelen Domenec Torrent, Sergio Rico'yu istemişti ancak İspanyol kaleci, tercihini ülkesinden yana kullandı.

MALLORCA İLE ANLAŞTI

Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig'den de teklifler alan Rico'nun, Mallorca'ya gitmek istediği ve İspanyol takımıyla anlaştığı belirtildi.

KULÜPLER HENÜZ GÖRÜŞÜYOR

Marca'nın haberine göre; Mallorca ile PSG arasında resmi görüşmeler devam ediyor. Mallorca, 28 yaşındaki kalecinin maaşının bir kısmını ödemeyi teklif ederken PSG ise Rico'nun maaşının en az yarısının ödenmesini talep ediyor.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.