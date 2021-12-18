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    Serhat Pekmezci, Volkan Demirel'in ekibine katıldı

    Fenerbahçe'de altyapı şef scout'u Serhat Pekmezci'nin ardından U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti. Ekrem Ekşioğlu, Karagümrük ile anlaşan Volkan Demirel'in ekibine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 08:53
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    Serhat Pekmezci, Volkan Demirel'in ekibine katıldı

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün görevi bırakan altyapı şef scout'u Serhat Pekmezci'den sonra U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti.

    Vole'nin haberine göre Ekrem Ekşioğlu, Fatih Karagümrük'e 2,5 yıllık imza atan Volkan Demirel'in ekibine katıldı.

    2020’DEN BERİ U17 TAKIMINI ÇALIŞTIRIYORDU

    Ekrem Ekşioğlu 17 Ağustos 2020 tarihinden beri Fenerbahçe U17 takımını çalıştırıyordu.

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