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Serhat Pekmezci, Volkan Demirel'in ekibine katıldı

Serhat Pekmezci, Volkan Demirel'in ekibine katıldı

Fenerbahçe'de altyapı şef scout'u Serhat Pekmezci'nin ardından U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti. Ekrem Ekşioğlu, Karagümrük ile anlaşan Volkan Demirel'in ekibine katıldı.