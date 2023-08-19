Serkan Asan, Pendikspor'a kiralandı

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Transfer çalışmalarını sürdürem Pendikspor, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Serkan Asan Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Serkan Asan!
2026'ya kadar sözleşmesi var
Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen futbolcunun, Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
24 yaşındaki oyuncu geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğu için sadece 4 maçta forma şansı bulabilmiş ve 100 dakika sahada kalmıştı.