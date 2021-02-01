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Serkan Kırıntılı, Alanyaspor'da
Alanyaspor, Konyaspor'dan ayrılan kaleci Serkan Kırıntılı ile 1.5 yıllığına anlaştı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 13:46
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:02
Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Alanyaspor'da yönetim, transferin son gününde kaleci takviyesi yaptı.
Alanya ekibi, Konyaspor ile yollarını ayıran Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı.
İMZA 1.5 YILLIK
Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleciyle, 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.