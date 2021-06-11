Euro
10.1084
-1.65%
Dolar
8.3485
-0.94%
Altın
505.48
-1.75%
Borsa
1.462
0.35%
Bitcoin
312.677
-0.30%
EXEN Coin
34.59
-3.05%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

    Anadolu Efes'in milli yıldızı Sertaç Şanlı, İspanyol devi Barcelona ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı

    Anadolu Efes'in milli yıldızı Sertaç Şanlı, yeni sezonda İspanya yolcusu…

    Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

    2 YILLIK ANLAŞMA

    BeINSports’un haberine göre Şanlı, İspanyol ekibiyle 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

    Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.

    Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir