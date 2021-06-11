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Sertaç Şanlı, Barcelona ile anlaştı
Anadolu Efes'in milli yıldızı Sertaç Şanlı, İspanyol devi Barcelona ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 16:47
Anadolu Efes'in milli yıldızı Sertaç Şanlı, yeni sezonda İspanya yolcusu…
Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.
2 YILLIK ANLAŞMA
BeINSports’un haberine göre Şanlı, İspanyol ekibiyle 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.