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Sertaç Şanlı, Barcelona'da
Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 13:36
- Güncelleme : 01.07.2021 - 13:55
Barcelona Sertaç Şanlı transferinde mutlu sona ulaştı.
Yapılan görüşmelerin olumlu gelişmesi sonucunda Barcelona kulübü anlaşmayı duyurdu.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Barcelona transferi "İlk transfer" olarak duyururken, anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.
29 yaşındaki milli oyuncu, Anadolu Efes'te maç başına 8.5 sayılık performansının yanında 4.1'lik bir ribaund performansı gösterdi.