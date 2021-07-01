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    Sertaç Şanlı, Barcelona'da

    Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 13:55
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    Sertaç Şanlı, Barcelona'da

    Barcelona Sertaç Şanlı transferinde mutlu sona ulaştı.

    Yapılan görüşmelerin olumlu gelişmesi sonucunda Barcelona kulübü anlaşmayı duyurdu.

    ANLAŞMA 2 YILLIK

    Barcelona transferi "İlk transfer" olarak duyururken, anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.

    29 yaşındaki milli oyuncu, Anadolu Efes'te maç başına 8.5 sayılık performansının yanında 4.1'lik bir ribaund performansı gösterdi.

    Sertaç Şanlı, Barcelona da #1

    Sertaç Şanlı, Barcelona da #2

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