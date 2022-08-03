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    Sevilla bu kez de Nelsson'u istiyor

    Galatasaray’dan Marcao’yu transfer eden Sevilla’nın, Victor Nelsson için devrede olduğu ifade edildi.
    • 03.08.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:16
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    Sevilla bu kez de Nelsson'u istiyor

    Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekipten Marcao’yu 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden Sevilla, bir savunma oyuncusu daha arıyor.

    Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, ilk sezonunda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

    Sevilla, Nelsson için de devrede

    Sevilla, Galatasaray'dan bu kez Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için devreye girdi.

    Diario de Sevilla yer alan haberde, Sevilla'nın, Galatasaray'dan bu yaz Marcao'yu transfer etmesinin ardından şimdi de Nelsson transferi için istekli olduğu kaydedildi.

    Endülüs ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, Nelsson transferinin Marcao'dan bu yana aklında olduğu ve tecrübeli futbol adamının, şu an Danimarkalı stoperi diğer adayların önüne koyduğu aktarıldı.

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu ligde 13. sırada bitirmesine rağmen Marcao ve Nelsson ikilisi için Sevilla'nın raporlarının olumlu olduğu ifade edildi. İkilinin bu kez İspanya'da buluşabileceği belirtildi.

    Sevilla bu kez de Nelsson u istiyor #1

    En az 20 milyon euro istenecek

    Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson için 20 milyon euronun altında satılmaması yönünde öneride bulunmuştu.

    Sarı-kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Nelsson, bir kez fileleri havalandırdı.

    Sevilla bu kez de Nelsson u istiyor #2


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